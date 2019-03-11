عرض زواج في مركز تجاري بإيران ينتهي باعتقال الشرطة للعروسين

تحولت فرحة شاب وشابة إيرانيان، في اليوم الذي كان من المفترض أن يكون أسعد أيام حياتهما، إلى لحظات من الخوف والهلع، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهما، بعد أن طلب الشاب الزواج من الفتاة علنا في مركز تجاري.

وطبقا لمصادر أعلامية، طلب الشاب الزواج من حبيبته في أحد المراكز التجارية بمدينة آراك الإيرانية، بعد أن جهز المكان بوضع بتلات من الزهور على الأرض.

وبعد موافقة الفتاة احتضنته، وسط تصفيق وفرح الموجودين في المكان.

وتم تسجيل مقطع فيديو تلك اللحظات السعيدة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم السلطات باعتقال الرجل وخطيبته، ثم الإفراج عنهما لاحقا بكفالة.

وأكدت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن مصدرا في الشرطة الإيرانية أكد أنه تم اعتقال الاثنين "لارتكابهما فعلا فاضحا في مكان عام"، معتبرا أنه جاء نتيجة "الثقافة الغربية غير الأخلاقية"