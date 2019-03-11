مقتل وإصابة 6 من الحشد الشعبي في انفجار بصلاح الدين العراقية

أعلن مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 6 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة غرب قضاء بيجي، 220 كيلومتراً شمال بغداد.
وقال المصدر إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم عند مرور دورية راجلة من اللواء 31 من الحشد الشعبي ما أسفر عن مقتل أحد العناصر، وإصابة ستة آخرين بجروح".
وأضاف أن الدورية كانت في مهمة تفتيش روتينية غربي بيجي، موضحاً أن العبوة من مخلفات سيطرة داعش على المنطقة.
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