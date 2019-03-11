الاحتلال يعتقل صيادين اثنين قبالة غزة

اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، صيادين اثنين وصادرت مركبهما قبالة بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال أحد الصيادين إن "بحرية الاحتلال قامت بإطلاق النار ومهاجمة مراكب الصيادين، ومطاردتهم، وحاصرت مركب صيد قبالة بحر منطقة الواحة، واعتقلت الصيادين محمد عدنان السلطان، وحسن أكرم زايد".
يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، وتقوم بمهاجمتهم بالرصاص، وبخراطيم المياه، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم في بحر القطاع بشكل يومي.
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