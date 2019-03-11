استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية

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جدة - خالد شويل - واس (غزة) استشهد اليوم (الاثنين)، شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة سلمية شرق خان يونس. استشهد اليوم (الاثنين)، شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة سلمية شرق خان يونس. وأعلنت مصادر طبية ومحلية في غزة، استشهاد الشاب بسام سامي عثمان صافي، متأثرًا بجروح أصيب بها في 22 فبراير الماضي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



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