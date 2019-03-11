الخطوط الإثيوبية تُعلن وقف استخدام طائرات «بوينج 737»

أعلنت شركة الخطوط الإثيوبية، اليوم الاثنين، إيقاف استخدام طائراتها من طراز “بوينج 737 ماكس 8″، بعد كارثة تحطّم طائرة من الطراز نفسه الأحد ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصًا.

وقالت الشركة المملوكة من الحكومة في بيان على “تويتر”: “في أعقاب الحادث المأسوي الذي تعرّضت له الرحلة إي تي 302، قرّرت الخطوط الإثيوبية وقف استخدام جميع طائراتها من طراز “بي-737-8 ماكس” اعتباراً من الأمس، العاشر من مارس، حتّى إشعار آخر”.

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