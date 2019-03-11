شكرا لقرائتكم الاقتصاد التركي يدخل مرحلة الركود لأول مرة منذ 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن #الاقتصاد_التركي انكمش 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع انكماش بنسبة 2.7% توقعه استطلاع أجرته رويترز.

ومع مرور العملة التركية بأزمة أفقدتها 30% من قيمتها العام الماضي، نما الاقتصاد 2.6% في 2018 بأكمله، وهو أقل نمو منذ 2009 ويمثل دخول الاقتصاد التركي بمرحلة ركود لأول مرة منذ 10 سنوات. وكان الاستطلاع توقع نمواً نسبته 2.55%.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم 2.4% مقارنة بالربع السابق. وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد نما 1.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 1.6%.

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إلى ذلك، قال البنك #المركزي_التركي، اليوم الاثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا بلغ 813 مليون دولار في يناير.

وجاء الرقم دون توقع رويترز، والذي كان لعجز قدره 0.825 مليار دولار.

وكان عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار في 2018 بأكمله.