شكرا لقرائتكم تونس.. وزارة الصحة تنفي أن تكون اللقاحات سبب وفاة الرضع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة التونسية، الاثنين، أنها بصدد كشف ومحاسبة كل المقصرين في قضية وفاة 11 رضيعاً بأحد المستشفيات الحكومية التونسية، بعد تلقيهم تطعيماً فاسداً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لسونيا بن شيخ، القائمة بأعمال وزير الصحة في تونس.

ونفت بن شيخ أن تكون الأدوية واللقاحات سبب وفاة الرضع، مضيفة أن جهات عدة مهمتها فحص صلاحيات الدواء.

وأكدت أن لجنة الخبراء تعمل على فحص أسباب وفاة الرضع، مؤكدة أن أسباب الوفاة تعود إلى إصابتهم بالتهابات داخل المستشفى، مشيرة إلى أن عدوى انتقلت في قسم الرضع وأدت إلى حالات الوفيات.

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وقالت بن شيخ إنه يوجد حالياً 7 رضع في غرف الإنعاش، وقالت إنها لم تستبعد الخطأ البشري في وفاة الرضع، مضيفة: من أخطأ سيحاسب وسيتم تحميله مسؤولية وفاة الرضع.

وأثارت حادثة وفاة الرضع استياء وغضب الشارع التونسي، خصوصا مع تسليم العائلات جثامين أبنائهم في صناديق ورقية.

وطالبت حركة نداء تونس وحركة تحيا تونس، الحكومة التونسية بالاستقالة إثر الحادثة. وقبل ذلك قدم وزير الصحة عبدالرؤوف الشريف استقالته.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات هذا الحادث، متوعداً بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا البحث.