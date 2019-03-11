محكمة يابانية ترفض طلب غصن حضور اجتماع مجلس إدارة نيسان

اسماء السيد - منعت محكمة يابانية كارلوس غصن من حضور اجتماع لمجلس إدارة مجموعة نيسان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الإثنين، في وقت يقوم الرئيس السابق للمجموعة الذي أفرج عنه بكفالة بتحضير دفاعه في مواجهة اتهامات إليه بمخالفات مالية.

"الخليج 365": قال المحامي جونيشيرو هيروناكا في تصريحات بثتها قناة إن.تي.في التلفزيونية اليابانية إن غصن "عليه واجب حضور اجتماع مجلس الإدارة بصفته أحد أعضاء المجلس، ولذا إذا سُمح له بذلك فإنه يريد الحضور". ومن المقرر أن تعقد نيسان اجتماعًا لمجلس الإدارة بعد ظهر الثلاثاء في مقرها في مدينة يوكوهاما.

رغبة تتناقض مع القيود

قالت نيسان إنها لا تستطيع التأكيد بأن غصن يسعى إلى حضور الاجتماع، لكن "يعود إلى المحكمة اتخاذ القرار" بشأن مسألة حضور الرئيس السابق للمجموعة.

وكانت نيسان قد أقالت غصن بعد فترة قصيرة على توقيفه الصادم في 19 نوفمبر، لكن من غير الممكن إقالته من مجلس الإدارة من دون اجتماع للمساهمين.

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ستعقد الشركة اجتماعًا للمساهمين في 8 إبريل، لكن يحق لغصن حضور اجتماعات مجلس الإدارة حتى ذلك الموعد. ويتعيّن عليه أيضًا الحصول على موافقة المحكمة، وهو ما قد يلقى اعتراضات، نظرًا إلى القيود التي وضعتها المحكمة شرطًا لإطلاق سراحه بكفالة.

تواصل محصور

بموجب تلك الشروط يمنع عليه الاتصال بأشخاص قد يكونون على صلة بقضيته، ومن بينهم مدراء تنفيذيون في نيسان، يرجح أن يحضروا اجتماعات مجلس الإدارة، مثل الرئيس التنفيذي هيروتو سايكاوا.

ويتعيّن على غصن، الذي أودع قرابة 9 ملايين دولار كفالة لإطلاق سراحه، أن يقيم في منزل تحيط به الكاميرات من الخارج، ويمكن له فقط استخدام كمبيوتر غير موصول بالانترنت في مكتب محاميه.

أطلق سراح غصن (65 عامًا) في السادس من مارس بعد أكثر من 100 يوم من توقيفه في مركز احتجاز. ووجّهت إليه ثلاث تهم تتعلق بمخالفات مالية على خلفية الاشتباه في عدم تصريحه عن كامل دخله، وبأنه سعى إلى تحميل خسائر شخصية لحساب نيسان.

