محكمة ماليزية تفرج عن أندونيسية متهمة بقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي

اسماء السيد - شاه عالم: أطلقت محكمة ماليزية الإثنين سراح أندونيسية متهمة باغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعدما سحب الإدعاء تهمة القتل الموجّهة إليها.

واتهمت كل من ستي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونغ بقتل كيم جونغ نام برش غاز الأعصاب في.إكس على وجهه في مطار كوالالمبور في فبراير2017 في طريقة تذكر بأساليب الحرب الباردة، أثارت صدمة في العالم.

وأعلن القاضي عزمين عريفين أمام المحكمة العليا في شاه عالم "الإفراج عن ستي عائشة" لدى موافقته على طلب الإدعاء إسقاط تهمة القتل. والأمر بإخلاء سبيلها لا يعني تبرئتها. وقال "يمكنها المغادرة الآن".

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لم يقدم المدعي محمد اسكندر أحمد في طلب سحب التهمة أي سبب لتلك الخطوة. وقال إنه بإمكان عائشة مغادرة البلاد.

وقال السفير الأندونيسي لدى ماليزيا رسدي كيرانا للصحافيين "نحن مسرورون لقرار المحكمة. سنحاول إعادة ستي جوًا إلى أندونيسيا اليوم أو في أقرب فرصة".

كان القرار مفاجئًا، إذ كان من المقرر أن تستمع المحكمة الإثنين للمتهمة الثانية هوانغ - التي حضرت إلى المحكمة إلى جانب عائشة.

