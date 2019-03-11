ضحايا بالمئات.. 17 كارثة إنسانية شهدت عليها طائرات "بوبينج"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، صباح اليوم، عن تحطم طائرة تابعة لها، كانت في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس بابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 157 راكبًا من ضمنهم طاقم الطائرة، جميعهم لقوا مصرعهم.

وتحطمت الطائرة طراز "بوينج 737"، قرب بلدة "بيشوفتو" التي تقع على بعد 62 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا، وذلك عشية انطلاق اجتماع سنوي في نيروبي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، أبرز حواث طائرات "بوينج" خلال الأعوام الماضية.

- عام 2013

17 من نوفمبر في مدينة قازان الروسية، إذ تحطمت طائرة بوينج طراز 737، وذلك أثناء هبوطها قادمة من موسكو، ولقي جميع من كان على متنها وهم 44 راكبا، وطاقمها المكون من 6 أشخاص مصرعهم.

- عام 2010

يناير: طائرة من الطراز نفسه تابعة للخطوط الإثيوبية سقطت في البحر المتوسط بعد الإقلاع في رحلة من بيروت إلى أديس أبابا ويقتل جميع من عليها.

- عام 2008

سبتمبر: طائرة روسية من طراز بوينج 737 تحطمت بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال وقُتل كل من كان على متنها وعددهم 88 شخصا، وكانت قد انفجرت وسط الجو قبل سقوطها.

- عام 2007

5 مايو: تحطم طائرة بوينج 737-800 تابعة للخطوط الجوية الكينية في منطقة مستنقعات غابية قرب مطار دوالا بالكامرون بعد وقت قصير من إقلاعها متجهة إلى نيروبي، وقتل في الحادث 114 شخصا.

1 يناير: سقوط طائرة بوينج 737-400 تابعة لطيران آدم الإندونيسية في البحر قرب جزيرة سلاوسي خلال رحلة داخلية من سرابايا إلى منادو، ويعتقد بأن جميع من على متنها قتلوا وعددهم 102.

- عام 2006

29 أكتوبر: تحطم طائرة بوينج 737-200 تابعة لشركة طيران ايه دي سي- النيجيرية بعد إقلاعها وسط رياح عاتية من أبوجا متجهة إلى سكوتو، وسقطت الطائرة في حقل ذرة لتقتل 97 شخصاً من بينهم امرأة كانت تعمل في الحقل.

29 سبتمبر: تصادم بين طائرة بوينج 737-800 تابعة لطيران غول البرازيلي في رحلة داخلية من مناوس إلى براسيليا مع طائرة خاصة جديدة من طراز إمبراير لغاسي متوجهة إلى الولايات المتحدة.

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- عام 2003

6 مارس: مقتل 102 راكب في حادث تحطم طائرة من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجزائرية.

25 ديسمبر: مقتل 135 شخصا على الاقل في حادث تحطم طائرة من طراز بوينج 727 كانت في طريقها الى بيروت بعد سقوطها امام سواحل جمهورية بنين بالقارة الافريقية.

- عام 2002

29 يناير: مقتل 92 شخصا في تحطم طائرة بوينج من طراز 727 فوق جبال كولومبيا.

25 مايو: مقتل 225 شخصا في حادث تحطم طائرة من طراز بوينج 747 تابعة للخطوط الجوية التايوانية بعد سقوطها في البحر قبالة السواحل التايوانية.

- عام 2000

29 أبريل: مقتل مئة وواحد وثلاثين شخصا في سقوط طائرة بوينج فلبينية بالقرب من مدينة دافاو الجنوبية

- عام 1999

31 أكتوبر: مقتل مئتين وسبعة عشر شخصا في تحطم طائرة بوينج مصرية قبالة ساحل ماساتشوستس الأمريكي بعد نحو ساعة من إقلاعها. ولم ينج في الحادث أي من الركاب

- عام 1997

19 ديسمبر: مقتل مئة وأربعة أشخاص في سقوط طائرة بوينج تابعة لسنغافورة بالقرب من مدينة باليمبانج الإندونيسية، ولم ينج أحد في الحادث

- عام 1996

29 فبراير: مقتل مئة وثلاثة وعشرين شخصا في اصطدام طائرة بوينج تابعة لشركة الطيران في بيرو بجبل أثناء استعدادها للهبوط في أريكويبا الواقعة على بعد ألف كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة ليما، ولم ينج أحد في الحادث

7 نوفمبر: مقتل مئة وواحد وخمسين شخصا في تحطم طائرة بوينج نيجيرية كانت في طريقها من بورت هاركوت إلى لاجوس، ولم ينج أحد في الحادث.