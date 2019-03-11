أزمة كوريا الشمالية....حلها بعيدًا عن كل التوقعات

كتب- محمد بشاري

في وقت ما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مستقبلاً رائعاً" لكوريا الشمالية حال وافق زعيمها كيم جونغ-أون في هانوي، على التخلّي عن الترسانة النووية لبلاده.إلا أنه من الواضح أن الأمر بعيد عن كل التوقعات

فشل قمة فيتنام

على الرغم من الأجواء الحماسية التى سادت قبيل انعقاد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام ، إلا أن هذه الأجواء انتهت إلى حالة من خيبة الأمل بعد انتهاء القمة دون اتفاق.

تعزيز الترسانة الصاروخية لكوريا الشمالية

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واضطر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب"المتفائل" أخيرا كما كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية للاعتراف علنا بما صرح المسئولون بالاستخبارات الأمريكية بأنهم يبلغونه للبيت الأبيض منذ فترة طويلة وهو أنه خلال المساعى الدبلوماسية الواعدة التى تم القيام بها خلال الثمانية أشهر الماضية، كان الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" يعزز ترسانته من الأسلحة وبنيته التحتية النووية.

وأضافت الصحيفة أن "ترامب" صرح للصحفيين ثلاث مرات بأنه سوف يشعر بخيبة أمل كبيرة إذا كانت كوريا الشمالية تعد العدة لإطلاق صاروخ فضائى يعتقد المسئولون الاستخباراتيون أنه سيحسن كثيرا الوسائل اللازمة لتوجيه رأس حربى نووى عبر المحيط.

تدريبات أمريكية -كورية جنوبية

و من جانب أخر،قلل الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" من حجم التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومع ذلك فإن هذا لم يرضى كوريا الشمالية على ما يبدو. ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بيانا شديد اللهجة مؤخرا يدين التدريبات العسكرية الأمريكية – الكورية الجنوبية المحدودة.

وترى صحيفة "واشنطن بوست" أن البيان الكورى الشمالى شديد اللهجة يعد مثالا آخر على تشدد المواقف منذ قمة فيتنام التى أنهارت مؤخرا دون التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وبوينج يانج.