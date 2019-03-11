كرامي: لم يتم حسم المشاركة بالإنتخابات الفرعية بانتظار قرار طه ناجي

أكد عضو "التكتل الوطني" النائب فيصل كرامي أنه "لم يتم حسم المشاركة في الإنتخابات الفرعية في طرابلس بانتظار قرار طه ناجي وجمعية المشاريع وإذا تم هذا الأمر فنحن سنكون داعمين"، مشيراً إلى أن "الرأي الثاني هو عدم المشاركة بهذه الإنتخابات لعدم إعطائها الشعرية لأننا حرمنا في القرار بعدم فوز طه ناجي".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى ان "القرار النهائي سيتخذ خلال الأيام المقبلة"، مشدداً على "أنني ملتزم بطه ناجي في حال قرر الترشح وعندها ستعمل ماكينتنا الإنتخابية بشكل جدي من أجل نجاحه وهناك تعاطف حقيقي معه في الشارع لأنه ظلم".
ورأى أن "تيار "المستقبل" بدأ حملته الإنتخابية بالإعلان عن تأمين 5 آلاف وظيفة لمدينة طرابلس وهو ما أصبح نكتة ما اضطر أمين عام التيار أحمد الحريري إلى اللعب على العصب الطائفي"، موضحاً "أننا تمنيا على رئيس الحكومة سعد الحريري بالحفاظ على الخطاب الوطني لكنه لم يستمع لنا وأرسل إبن عمته إلى طرابلس من أجل التحريض على "حزب الله" و"اللقاء التشاوري" وهو يقوم بالتنسيق مع الحزب في الحكومة"، معتبراً أن "ما يحصل في بروكسل هو نوع من التسوّل".
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