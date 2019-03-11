أفاد مراسل "النشرة" في النبطية أن "قوات الجيش الإسرائيلي، إستأنفت عملية إزالة الشريط الشائك الفاصل بين الأراضي اللبنانية الفلسطنية مقابل كفركلا، ورفع كاميرات للمراقبة ومنطاد وذلك في محيط الاعمال التي تقوم بها. كما استانفت اعمال شق وتوسيع الطريق المؤدية الى موقع هونين العسكري ورفع سواتر ترابية في الجهة المقابلة لبلدة مركبا وكذلك في الجهة المقابلة لمنتزهات الوزاني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش الإسرائيلي إستأنف عملية إزالة الشريط الشائك مقابل كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.