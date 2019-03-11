أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون، خلال حديث تلفزيوني، "أننا مستمرون في الخطة التي وضعها وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب والتي تضمن عودة مشرفة وكريمة وآمنة للنازحين السوريين إلى وطنهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: مستمرون في الخطة التي وضعها الغريب لعودة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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