طقس مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد الظهر الأربعاء المقبل حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق ايطاليا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتشكّّل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح احياناً ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، يتحول مساءً الى غائم بسحب مرتفعة. أما الاربعاء فيكون غائم جزئيًا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل يتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، يتحول بعد الظهرالى غائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط امطار خفيفة موحلة تشتدّ الامطار ليلا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠ متر وما فوق .