النابلسي: القضاء هو المسؤول عن تطبيق مفاعيل الحركة السياسة للإصلاح

اعتبر العلامة الشيخ عفيف النابلسي أن مواجهة الفساد هو أصل في الموقف الشرعي والأخلاقي وإذا أردنا للعدالة أن تتحقق والمساواة أن تسود بين المواطنيين فيجب أن نعمل على دعم حركة المقاومة الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله. وأضاف "يجب على القضاء أن يواكب هذه الحركة بكل قوة واستقلالية وجرأة وشجاعة".

وشدد خلال احتفال تكريمي لخمسين أم من أمهات شهداء المقاومة، لفت إلى ان "القضاء هو المسؤول عن تطبيق وتنفيذ مفاعيل الحركة السياسة للإصلاح، ونحن نعوّل على تحوّل القضاء إلى مساند رئيس في هذه العملية التي نتوخى من ورائها جميعاً وقف الهدر وحماية المال العام وإصلاح المؤسسات لبناء دولة نفتخر بها جميعاً".