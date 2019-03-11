السيد: جنبلاط يعوم دائما وجعجع يغرق دائما وبالنتيجة الأول هو الأذكى

لفت النائب جميل السيد، إلى أنّ "من وَحي زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدني ديفيد ساترفيلد، سأل أحد الأصدقاء عن الفرق بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في علاقاتهما الخارجية وأيّهُما الأذكى".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "جوابي: انّ جنبلاط يصنع المناخ عادةً لكنّه متردّد اليوم، وجعجع يتولّى التنفيذ عادةً ومتحمّس اليوم. ولذلك، جنبلاط يَعوم دائمًا وجعجع يغرق دائمًا؛ وبالنتيجة جنبلاط هو الأذكى".