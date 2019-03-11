لفت النائب جميل السيد، إلى أنّ "من وَحي زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدني ديفيد ساترفيلد، سأل أحد الأصدقاء عن الفرق بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في علاقاتهما الخارجية وأيّهُما الأذكى".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "جوابي: انّ جنبلاط يصنع المناخ عادةً لكنّه متردّد اليوم، وجعجع يتولّى التنفيذ عادةً ومتحمّس اليوم. ولذلك، جنبلاط يَعوم دائمًا وجعجع يغرق دائمًا؛ وبالنتيجة جنبلاط هو الأذكى".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: جنبلاط يعوم دائما وجعجع يغرق دائما وبالنتيجة الأول هو الأذكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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