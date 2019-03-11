"فلاي دبي" أعلنت أنها لا تزال تثق بصلاحية أسطولها من طائرات "بوينغ 737"

أعلنت متحدثة باسم شركة "فلاي دبي"، بحسب وكالة "رويترز"، أنّ "الشركة لا تزال تثق في صلاحية طائراتها من طراز "بوينغ 737"، وذلك بعد يوم من سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز ب"وينج 737 ماكس 8"، وفي وقت أعلنت فيه إثيوبيا والصين تعليق استخدام هذا الطراز في رحلاتهما.

وأكّدت "أنّنا نراقب الوضع ومستمرّون في التواصل مع "بوينغ". سلامة ركابنا وأطقمنا أولويتنا القصوى".

وتدير "فلاي دبي" أسطولًا من طائرات 737، يضمّ الطائرة "ماكس 8". وتُعدّ طائرة "بوينغ 737 ماكس" من أحدث طائرات الركّاب في العالم وأكثرها تطوّرًا، لكنّ الشركة تعرّضت لانتقادات عدّة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التّي دخلت الخدمة عام 2017.