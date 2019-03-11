محكمة يابانية ترفض طلب كارلوس غصن حضور اجتماع مجلس إدارة نيسان

ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية أن محكمة يابانية منعت كارلوس غصن من حضور اجتماع لمجلس إدارة مجموعة نيسان. في وقت يقوم الرئيس السابق للمجموعة الذي أفرج عنه بكفالة بتحضير دفاعه في مواجهة اتهامات له بمخالفات مالية.

وكانت نيسان قد أقالت غصن بعد وقت قصير على توقيفه الصادم في 19 تشرين الثاني في طوكيو، لكن لا يمكن إقالته رسميا من مجلس الإدارة بدون اجتماع استثنائي للمساهمين. ولم يتسن الاتصال بالمحكمة للتأكد من التقرير.