الخطوط التركية أعلنت نقل رحلاتها بالكامل من مطار أتاتورك إلى مطار إسطنبول بحلول 6 نيسان

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، "نقل رحلاتها الجوية بالكامل من مطار "أتاتورك" إلى مطار إسطنبول الجديد، بحلول 6 نيسان المقبل".

وأوضحت في بيان، أنّ "عملية نقل رحلاتها إلى المطار الجديد انطلقت ابتداء من اليوم، وستنتهي في السادس من الشهر المقبل، فيما ستنطلق هذه الرحلات من مطار إسطنبول في اليوم نفسه".

تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كان قد افتتح مطار إسطنبول الجديد، في تشرين الأول الماضي، وهو يعدّ أحد أكبر المطارات في العالم، والبالغ مساحته 76.5 مليون متر مربع.