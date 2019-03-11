بدء محاكمات ناشطات سعوديات بارزات هذا الاسبوع

تبدأ محاكمة الناشطة البارزة "لجين الهذلول"، يوم الأربعاء في السعودية، و "الهذلول" هي واحدة من ضمن 10 مدافعين بارزين عن حقوق المرأة بالسعودية محتجزين منذ العام الماضي، وفقا لما أعلنته عائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف شقيقها وليد الهذلول أن "سوف تعقد أول جلسة محاكمة لـ "لجين" يوم الأربعاء القادم الساعة 8 صباحا في المحكمة المتخصصة وهي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب". مشيرا الى ان لم يسمح لها بتوكيل محام ولم تعط لها لائحة الاتهام، وأضاف أن "السلطات السعودية عرضت الهذلول على طبيب نفسي في محاولةٍ منها لإزالة آثار التعذيب الذي تعرّضت له في السجن. "

وفي مقال نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، قال وليد أنه في الجلسة الأولى للهذلول مع الطبيب النفسي أغمي عليها مباشرةً عندما راحت تتحدّث عن الصدمات التي تعرضت لها، مشيراً إلى أنه جرى اصطحابها معصوبة العينين ومثبتة على كرسي في الزيارة الثانية.

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وأوضح وليد المقيم خارج البلاد أن لجين، أخبرتهم أنها “تعرضت للتعذيب والصعق الكهربائي والتحرش الجنسي، واعتدى عليها المحققون الذين حاولوا نزع ملابسها، وشتموها ووصفوها بالعاهرة، كما وجد أحد المحققين جالساً إلى جانب فخذها وهي نائمة”.

وأضاف: “الحكومة السعودية تزعم أن الحديث عن التعذيب لا أساس له، لكنها لا تستطيع تقديم أدلة عن عدم حدوثه، لأنها لم تسمح لأطراف مستقلة بزيارة السجن، كما تزعم السلطات أيضاً أنها تقوم بإصلاح البلاد، وتحاول بناء أمة منفتحة تستقبل كبار الموسيقيين والحفلات الغنائية، وتستخدم عارضات الأزياء في إعلانات السياحة.. لكن كيف نزعم أننا منفتحون على العالم عندما لا نحترم الحقوق الإنسانية الأساسية؟”.

وليد أكد أن الإصلاح الحقيقي في البلاد هو الإفراج عن شقيقته وسائر النساء الناشطات والمعتقلات في السجون، لافتاً إلى أن لجين كانت احدى الناشطات الجريئات اللواتي كرّسن حياتهن للدفاع عن حقوق المرأة في “السعودية” ولهذا لا تزال معتقلة حتى الآن. ودعا شقيق لجين، إلى الحديث عن جميع الناشطات اللواتي دفعن الثمن الباهظ للدفاع عن حق المساواة للمرأة، ولإظهار قوة الناشطات عندما يقفن معاً، وتابع: “في اليوم العالمي للمرأة، يجب تحويل الكلام إلى أفعال، قفوا مع لجين لأن الوقوف معها يعني التقدم خطوة نحو المساواة”.