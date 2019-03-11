"بوينغ": التحقيق في سقوط الطائرة الإثيوبية لا يزال في مراحله المبكرة

أعلنت شركة بوينغ في بيان أن "التحقيق في سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية لا يزال في مراحله المبكرة"، مشيرة إلى أنه لا حاجة حاليا لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة "737 ماكس 8"، وذلك استنادا للمعلومات المتاحة حتى الآن".
وشددت على أن "السلامة هي أولويتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".
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