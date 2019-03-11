قاسمي: ندين عدوان التحالف على حجة ونأسف لصمت المنظمات الحقوقية تجاه جرائمه

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بشدّة "العدوان الهمجي لطائرات التحالف السعودي على المدنيين في محافظة حجة في اليمن".

وأعرب عن أسفه لـ"صمت منظمات وأوساط حقوق الإنسان تجاه الجرائم الحربية والهمجية لتحالف العدوان السعودي على اليمن"، لافتًا إلى أنّ "الأطفال والنساء الأبرياء الّذين لا ملاذ لهم، وبعد أعوام من تحمّلهم المجاعة وتداعيات الكارثة الإنسانية الحاصلة في هذا البلد، يذهبون يوميًّا وبأقسى صورة ممكنة ضحية الأسلحة الّتي يمنحها ويبيعها بعض الدول الغربية للمعتدين".

وركّز قاسمي على أنّ "هؤلاء الأطفال والنساء ما داموا أحياء لا يُسمع صوت مظلوميتهم، إلّا انّهم بموتهم يوقعون في التاريخ إلى الأبد وثيقة الخزي والعار لادعياء حقوق الإنسان الكاذبين".