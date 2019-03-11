أكّدت مفوضية العلوم والتكنولوجيا في الاتحاد الإفريقي سارا اغبور، "استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون مع إيران".
وأعربت خلال لقائها مساعد وزير الخارجية الإيرانية في الشؤون الدبلوماسية غلام رضا انصاري، في طهران، عن ارتياحها لـ"تقدّم إيران في مختلف المجالات العلمية والتقنية، لاسيما الحضور الواسع للمرأة في هذه المجالات".
من جهته، لفت أنصاري إلى "ارتقاء مكانة إيران إلى بلد متقدّم في مجالات العلوم والتكنولوجيا"، مركّزًا على أنّ "جميع مجالات التقدّم المحرزة خلال أربعين عامًا تحقّقت في ظلّ الحظر الظالم". وأشاد بـ"مواقف الاتحاد الإفريقي حيال الاتفاق النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإفريقي أكد استعداده لتعزيز التعاون مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.