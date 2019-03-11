الاتحاد الإفريقي أكد استعداده لتعزيز التعاون مع إيران

أكّدت مفوضية العلوم والتكنولوجيا في الاتحاد الإفريقي سارا اغبور، "استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون مع إيران".

وأعربت خلال لقائها مساعد وزير الخارجية الإيرانية في الشؤون الدبلوماسية غلام رضا انصاري، في طهران، عن ارتياحها لـ"تقدّم إيران في مختلف المجالات العلمية والتقنية، لاسيما الحضور الواسع للمرأة في هذه المجالات".

من جهته، لفت أنصاري إلى "ارتقاء مكانة إيران إلى بلد متقدّم في مجالات العلوم والتكنولوجيا"، مركّزًا على أنّ "جميع مجالات التقدّم المحرزة خلال أربعين عامًا تحقّقت في ظلّ الحظر الظالم". وأشاد بـ"مواقف الاتحاد الإفريقي حيال الاتفاق النووي".