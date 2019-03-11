نفت وزارة الدفاع الروسية الأنباء عن قصف سلاح الجو الروسي لمنطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال سوريا.
ولفتت إلى أن "المعلومات التي نشرها عدد من وسائل الإعلام الروسية نقلا عن "مصادر عسكرية" حول شن الطيران الروسي ضربات دقيقة على أهداف في محافظة إدلب، لا تتفق مع الواقع بشكل تام".
وشددت على أنه "لم تشن القوات الجوية الفضائية الروسية أي ضربات على أهداف في منطقة خفض التصعيد في إدلب".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية تنفي شنها ضربات جوية على منطقة خفض التصعيد في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.