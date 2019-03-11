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الدفاع الروسية تنفي شنها ضربات جوية على منطقة خفض التصعيد في إدلب

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نفت وزارة الدفاع الروسية الأنباء عن قصف سلاح الجو الروسي لمنطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال سوريا.

ولفتت إلى أن "المعلومات التي نشرها عدد من وسائل الإعلام الروسية نقلا عن "مصادر عسكرية" حول شن الطيران الروسي ضربات دقيقة على أهداف في محافظة إدلب، لا تتفق مع الواقع بشكل تام".

وشددت على أنه "لم تشن القوات الجوية الفضائية الروسية أي ضربات على أهداف في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

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