محكمة جنايات القاهرة تستكمل محاكمة 11 متهما في الهجوم على كنيسة مارمينا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، محاكمة 11 متهما في الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان.

ونسبت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مواطنين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسبت النيابة اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة إرهابية خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر.

يذكر أن ارهابيا استهدف كنيسة مارمينا في 29 كانون الاول 2017، مما أدى الى مقتل 9 وإصابة 5 آخرين، فيما قبض على منفذ الهجوم وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث.