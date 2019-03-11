البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الاثنين وتتجاوز 15 ألف نقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: واصلت البورصة ارتفاعها مع بداية تعاملات اليوم الاثنين. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.21% إلى مستوى 15012 نقطة. واستقر المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة دون تغيير، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.04%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.51% إلى مستوى 149981 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد، مدفوعا بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

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