إندونيسيا: مارسنا ضغوطا للإفراج عن مواطنتنا بقضية شقيق زعيم كوريا الشمالية

أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم الاثنين أن الإفراج عن المواطنة ستي عيشة، التي كانت تواجه اتهامات تتعلق بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في ماليزيا جاء نتيجة للضغوط التي مارستها على مستوى رفيع، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية "إن عيشة تعرضت للخداع ولم تدرك على الإطلاق أنها يتم استغلالها من قبل المخابرات الكورية الشمالية، مشيرة إلى أن عيشة اعتقدت أنها كانت جزءا من برنامج
وأشار البيان إلى أن المدعي العام الماليزي استخدم سلطته بموجب قانون الإجراءات الجنائية الماليزي لعدم مواصلة محاكمة عيشة، البالغة من العمر 26 عاما، مؤكدا أن قضية عيشة قد أثيرت في كل اجتماع ثنائي تم بين مسئولين
وكانت محكمة ماليزية قد أسقطت تهمة القتل الموجهة إلى عيشة وقررت إطلاق سراحها في وقت سابق اليوم.. فيما كانت تواجه اتهامات إلى جانب الفيتنامية دوان ثي هونج وأربعة مشتبه بهم كوريين شماليين هاربين تتعلق بالمشاركة في مؤامرة مخططة جيدا لقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون باستخدام غاز الأعصاب "في إكس" السام في مطار كوالالمبور في عملية استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
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