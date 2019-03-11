بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين ببحر شمال غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، اثنين من الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال قطاع غزة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال زكريا بكر رئيس اتحاد لجان الصيادين بغزة إن الزوارق الحربية الإسرائيلية قامت باعتقال اثنين من الصيادين من غرب منطقة الواحدة على بعد أقل من ميل واحد.

وأكد رئيس اتحاد لجان الصيادين بغزة - في تصريح له- أنه تم نقل الصيادين المعتقلين إلى جهة مجهولة.

كانت زوارق الاحتلال قد اعتقلت امس اثنين من الصيادين فيما اعتقلت الجمعة أربعة آخرين.

ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات

الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتي تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة؛ فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.