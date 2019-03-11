اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، اثنين من الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال قطاع غزة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال زكريا بكر رئيس اتحاد لجان الصيادين بغزة إن الزوارق الحربية الإسرائيلية قامت باعتقال اثنين من الصيادين من غرب منطقة الواحدة على بعد أقل من ميل واحد.
وأكد رئيس اتحاد لجان الصيادين بغزة - في تصريح له- أنه تم نقل الصيادين المعتقلين إلى جهة مجهولة.
كانت زوارق الاحتلال قد اعتقلت امس اثنين من الصيادين فيما اعتقلت الجمعة أربعة آخرين.
ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة سببها سلطات
وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين ببحر شمال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.