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الدفاع الروسية تنفي أنباء قصف سلاح الجو لمنطقة إدلب في سوريا

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 نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، الأنباء التي زعمت قيام سلاح الجو الروسي بقصف منطقة إدلب السورية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
 ونقل عن الدفاع الروسية قولها - في بيان اليوم - "إن الأنباء المتناقلة عبر وسائل الإعلام الروسية حول استهداف القوات

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الجوية الروسية لأهداف محددة في محافظة إدلب السورية لا تطابق الواقع".
وأضافت "لم توجه القوات الجوية الروسية أي ضربات على أهداف في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

 

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