الدفاع الروسية تنفي أنباء قصف سلاح الجو لمنطقة إدلب في سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، الأنباء التي زعمت قيام سلاح الجو الروسي بقصف منطقة إدلب السورية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل عن الدفاع الروسية قولها - في بيان اليوم - "إن الأنباء المتناقلة عبر وسائل الإعلام الروسية حول استهداف القوات

الجوية الروسية لأهداف محددة في محافظة إدلب السورية لا تطابق الواقع".وأضافت "لم توجه القوات الجوية الروسية أي ضربات على أهداف في منطقة خفض التصعيد في إدلب".