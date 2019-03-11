إثيوبيا توقف أسطول طائرات بوينج عن الطيران

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الاثنين، إيقاف أسطول طائرات بوينج من طراز (737 ماكس) عن الطيران، وذلك في أعقاب الحادث المفجع، الذي وقع أمس وأودى بحياة كل من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصا، وفقًالوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الخطوط الإثيوبية ـ على حسابها الرسمي على موقع (تويتر) اليوم - "لم تعرف بعد أسباب حادث سقوط الطائرة البوينج 737 أمس، مشيرة إلى
أنها قررت إيقاف العمل بـ"737 ماكس" حتى إشعار آخر، وحتى تظهر نتائج التحقيق في أسباب الحادث".
وأكدت الخطوط الإثيوبية أن هذا القرار اتخذ كإجراء احترازي لسلامة الرحلات الجوية.
وفي سياق متصل، أوقفت الصين أسطول طائراتها الداخلي بأكمله من طائرات (بوينج 737 ماكس) عن الطيران بعد حادث الطائرة الإثيوبية.
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