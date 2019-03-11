فنزويلا تنفي صحة أنباء وفاة أشخاص بالمستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء

نفت الحكومة الفنزويلية صحة تقارير إخبارية تشير إلي وفاة أشخاص في بعض المستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة من البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال وزير الصحة كارلوس ألفارادو اليوم الاثنين- "نحن مندهشون لأنّه يتمّ عبر

شبكات التواصل الاجتماعي الحديث عن عدد من الوفيّات ، هذا خاطئ تماماً ، هذه المعلومات المغرضة لا تهدف سوى إلى إثارة قلق السكان".وأضاف الوزير ، أنه عقب عمليات تفتيشفي المؤسسات العامة، فإن 90 % من المولدات كانت تعمل بعد يومين من انقطاع التيار.كانت منظّمة فنزويلية مدنية غير حكومية قد ذكرت أمس الأول السبت أن 15 فنزويليّاً مصابين بأمراض الكلى قد وافتهم المنية بسبب عدم تمكنهم من الخضوع لجلسات غسيل كلى خلال فترة انقطاع التيّار الكهربائي في البلاد.