فنزويلا تنفي صحة أنباء وفاة أشخاص بالمستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء

نفت الحكومة الفنزويلية صحة تقارير إخبارية تشير إلي وفاة أشخاص في بعض المستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء في مناطق متفرقة من البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال وزير الصحة كارلوس ألفارادو اليوم الاثنين- "نحن مندهشون لأنّه يتمّ عبر
وأضاف الوزير ، أنه عقب عمليات تفتيش
كانت منظّمة فنزويلية مدنية غير حكومية قد ذكرت أمس الأول السبت أن 15 فنزويليّاً مصابين بأمراض الكلى قد وافتهم المنية بسبب عدم تمكنهم من الخضوع لجلسات غسيل كلى خلال فترة انقطاع التيّار الكهربائي في البلاد.
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