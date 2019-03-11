روسيا ترصد 17 طائرة تجسس أجنبية بالقرب من حدودها

أفادت القوات المسلحة الروسية بأنها رصدت 17 طائرة استطلاع أجنبية بالقرب من حدودها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر ، أن طائرات روسية حلقت ثلاث مرات خلال

وأكدت القوات المسلحة الروسية إلى أنه لم يحدث "أي تجاوزات"، على حد تعبيرها. الأوسط.وذكرت المصادر ، أن طائرات روسية حلقت ثلاث مرات خلالالأسبوع الماضي لاعتراض الطائرات الأجنبية ومنعها من اختراق المجال الجوي الروسي.وأكدت القوات المسلحة الروسية إلى أنه لم يحدث "أي تجاوزات"، على حد تعبيرها.

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