واشنطن بوست: حوادث الطيران تحصد أرواح 500 شخص في 2018

أضاف حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، ضحايا جدد لقائمة تضم المئات من ضحايا حوادث الطيران ليس فى العقد الماضى ولكن فى عام واحد فقط.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنه خلال العام الماضى، عام 2018، أسفرت حوادث الطيران عن مصرع المئات، فى تناقض واحد مع عام 2017، الذى كان أكثر الأعوام أمنا فيمايتعلق بالسفر الجوى.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى عدم وجود ضحايا فى حوادث طيران فى الرحلات التجارية خلال عام 2017 ، مما يجعله العام الأكثر أمانا على الإطلاق فى سجل السفر الجوى التجارى، حتى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كتب تغريدة فى يناير 2018 ينسب
لكن أكثر من 500 شخص لقوا مصرعهم فى حوادث طائرات ركاب فى عام 2018. وتشير الجماعات المعنية بالسلامة الجوية إلى أن حوادث التحطم القاتلة نادرة، وتظل الرحلات التجارية واحدة من أكثر أشكال السفر أمانا.
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