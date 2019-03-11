رياح مثيرة للأتربة في مكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الاثنين، أن تكون سماء غائمة جزئيا مع فرصة تكون للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف، فيما تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاءالساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45 كم/ساعة. وجنوبية
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