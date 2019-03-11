بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيَين قبالة سواحل غزة

اعتقلت زوارق البحرية الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، صيادين اثنين وصادرت مركبهما قبالة سواحل منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة بحسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
ونقلت الوكالة عن أحد الصيادين القول إن "بحرية الاحتلال قامت بإطلاق النار ومهاجمة مراكب الصيادين، ومطاردتهم، وحاصرت مركب صيد قبالة بحر منطقة الواحة، واعتقلت صيادين اثنين".
ولم تعقب مصادر إسرائيلية على التقرير، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة ما يبرر استهداف الصيادين من قطاع غزة بزعم تجاوزهم مساحة الصيد المسموحة لهم.
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