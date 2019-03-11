البيت الأبيض: ترامب يقترح خفض الإنفاق غير الدفاعي 5%

قال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض, إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح في ميزانيته للسنة المالية 2020، اليوم الاثنين، تخفيض الكونجرس الانفاق غير الدفاعي خمسة في المئة وزيادة الانفاق على الجيش والرعاية الصحية لقدامى المحاربين وأمن الحدود.

ومن المقرر نشر اقتراح ترامب على الموقع الإلكتروني لمكتب الإدارة والميزانية في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يكون ذلك أول جزء من سيناريو ترامب هذا العام بشأن التمويل مع الكونجرس الذي يسيطر على الموارد المالية الاتحادية.

ومن المتوقع أن يرفض الكونجرس اقتراح ترامب بشأن الميزانية. ويسيطر الديموقراطيون على مجلس النواب. وتحتاج ميزانيات الإنفاق عادة إلى 60 صوتاً لإقرارها في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو والذي يسيطر الحزب الجمهوري على 53 مقعداً فيه.