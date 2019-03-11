مسلحون يخطفون 19 رجلاً شمالي المكسيك

قالت وسائل إعلام مكسيكية محلية، أمس الأحد، إن مسلحين مجهولين اختطفوا ما لا يقل عن 19 رجلاً كانوا يسافرون على متن حافله شمالي المكسيك.

وكان الرجال يسافرون على متن حافلة من مدينة تامبيكو الساحلية، على خليج المكسيك، إلى مدينة رينوسا الحدودية الواقعة في الجزء الشمالي من ولاية تاماوليباس.

ونقلت صحيفة "هيرالدو دي مكسيكو" عن السلطات المحلية قولها إن الحافلة تم اعتراضها يوم الخميس الساعة 1255 بالتوقيت المحلي (1755 بتوقيت جرينتش) بالقرب من مدينة سان فرناندو على بعد 140 كيلومترا جنوب مدينة رينوسا.

وقال سائق الحافلة إن أربعة رجال مسلحين جعلوا جميع الركاب الـ 41 ينزلون من الحافلة قبل خطف 19 رجلاً والفرار في سيارتين، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وتعتبر تاماوليباس، الواقعة على حدود ولاية تكساس الأميركية، واحدة من الولايات المسجل بها أعداد كبيرة من الأشخاص المفقودين بالمكسيك، الدولة لا يعرف فيها حاليا مصير حوالي 35 ألف شخص.

ووفقًا للصحيفة "هيرالدو"، فإن خطر الخطف في الولاية شائع جدا لدرجة أن الشرطة الاتحادية وفرت قوات مصاحبة لقوافل سفر الأشخاص.

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