حدث في مثل هذا اليوم March 11, 2019

أحداث سياسية وعامة

222 - اغتيال الإمبراطور إيل جبل جنبا إلى جنب مع والدته جوليا، من قبل الحرس الإمبراطوري خلال التمرد، وسحل جثتيهما المشوهة في شوارع روما قبل أن يلقى بهم في نهر التيبر.

1985 - ميخائيل غورباتشوف يتسلم قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي.

1990 - البرلمان الليتواني يعلن الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي.

1997 - انفجار خفيف في محطة نووية في اليابان يعرض 40 عاملًا لإشعاعات نووية خفيفة.

2011 - زلزال قوي قبالة السواحل اليابانية بقوة 8.9 درجة على مقياس درجة العزم أدى إلى هز مباني العاصمة طوكيو، وصدور تحذيرات من موجات تسونامي، وقد أدى الزلزال إلى حدوث تسرب نووي من مفاعل فوكوشيما.

مواليد

1544 - توركواتو تاسو، شاعر إيطالي.

1811 - أوربان لوفيريي، عالم فرنسي في علم الفلك.

1899 - الملك فريدريك التاسع، ملك الدنمارك.

1904 - أنطون سعادة، كاتب و مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي، لبناني.

1916 - هارولد ويلسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1920 - نيكولاس بلومبرجن، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1981.

وفيات

Advertisements

1425 قبل الميلاد - تحتمس الثالث، سادس فراعنة الأسرة الثامنة عشر.

222 – إيل جبل، إمبراطور روماني.

638 – صفرونيوس، بطريرك الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في أورشليم.

857 – القديس يولوجيوس، قديس إسباني.

1514 – دوناتو برامانتي، معماري إيطالي.

1907 – جان كازيمير بيرييه، محامي ورجل سياسة فرنسي والرئيس الفرنسي السادس.

1908 – إدموندو دي اميجي، صحفي وكاتب إيطالي.

1955 – ألكسندر فلمنج، عالم أحياء وصيدلة ونبات اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل.

1957 – ريتشارد إيفلين بيرد، أدميرال ومستكشف أمريكي.

1960 – روي تشابمان أندروز، عالم أحياء قديمة ومستكشف أمريكي.

1978 – كلود فرانسوا، مغني وكاتب أغاني وراقص مصري فرنسي.

1999 – هربرت غاسبر، عالم نفس وتشريح وطب أعصاب كندي.

2002 - جيمس توبن، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1981.

2015 – والتر بوركرت، باحث وعالم فقه لغة ألماني.

2016 – دورين ماسي، أكاديمي وجغرافي إنجليزي.