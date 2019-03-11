الصين تُعلق استخدام “بوينغ 737 ماكس”

أكدت الهيئة المنظمة للطيران في الصين اليوم الاثنين أنها طلبت من شركات الطيران المحلية تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز (بوينغ 737 ماكس 8) بحلول الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد يوم واحد من تحطم طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية من ذات الطراز.

وتحطمت طائرة من طراز (بوينغ 737 ماكس 8) تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد دقائق من إقلاعها يوم أمس الأأحد في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.

ويعدّ ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس الذي دخل الخدمة في 2017، حيث تحطمت في تشرين الأول طائرة من طراز 737 ماكس لشركة (ليون آير) الإندونيسية أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها من جاكرتا مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً.

وقالت إدارة الطيران المدني بالصين في بيان، إنها ستخطر شركات الطيران بالموعد الذي يمكنها فيه استئناف عمل هذه الطائرات بعد الاتصال بشركة بوينغ وإدارة الطيران الاتحادية الأميركية لضمان سلامة الرحلات الجوية.

Advertisements

وأضافت: “في ضوء الحادثين اللذين كانت طائرات تم تسلمها حديثاً من طراز (بوينغ 737-8) طرفاً فيهما ووقوعهما خلال مرحلة الإقلاع فهناك قدر ما من التشابه”، مشيرة إلى أنه اتخذت هذه الخطوة تماشياً مع مبدأ الهيئة بعدم التغاضي مطلقاً عن الأخطار التي تهدد السلامة.

المصدر الشرق الاوسط