الولايات المتحدة أكبر بائع للسلاح في العالم

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ذكر معهد أبحاث سويدي اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وردت أكثر من ثلث الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعزز دورها كأكبر بائع للأسلحة في العالم.

وقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، في آخر تقرير له حول عمليات نقل الأسلحة العالمية، أن الحجم العالمي لعمليات نقل الأسلحة زاد بحوالي 8 في المائة خلال الفترة (2014-2018) مقارنة بالفترة (2009-2013).

واستحوذت الولايات المتحدة على 36 في المائة من مبيعات الأسلحة العالمية خلال هذه الفترة، مقابل 30 في المائة خلال الفترة من 02009-2013). وذكر “سيبري” أن الولايات المتحدة باعت أسلحة إلى ما لا يقل عن 98 دولة، أكثر بكثير من أي مورد رئيسي آخر.

وقال أود فلورانت رئيس برنامج الإنفاق العسكري والأسلحة في سيبري في بيان، إن مبيعات الأسلحة الأميركية تضمنت “أسلحة متقدمة مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ قصيرة المدى والصواريخ الباليستية وعدد كبير من القنابل الموجهة”.

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ووفقا لـ “سيبري” فقد تضاعفت صادرات السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط تقريبا خلال الفترة 2013-2009 و2018-2014. وكانت مصر والإمارات العربية المتحدة والعراق من بين المستوردين الإقليميين الكبار الآخرين بجانب السعودية.

المصدر الشرق الاوسط