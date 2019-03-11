بولتون: ترمب سيصاب بخيبة أمل إذا أمر كيم بتجربة صاروخية

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قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن الرئيس دونالد ترمب سيصاب بخيبة أمل كبيرة في حال أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة، حيث يعتقد بعض الخبراء أنها تستعد لذلك.

ولم يؤكد بولتون في مقابلة مع برنامج ذيس ويك (هذا الأسبوع) على شبكة إيه بي سي التلفزيونية التقارير التي اعتمدت على صور الأقمار الصناعية بقيام كوريا الشمالية بتحركات، قائلاً إنه يفضل ألا يخوض في التفاصيل.

لكنه قال إن الحكومة الأميركية تراقب كوريا الشمالية بشكل دائم، وإنه “لا شيء في لعبة الانتشار النووي يثير دهشتي”.

وأضاف أن ترمب “سيصاب بخيبة أمل إذا أقدم كيم يونغ أون على شيء من هذا القبيل” بعد تعهده بالامتناع عن ذلك في فيتنام.

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ورصد النشاط الجديد في مركز أبحاث الصواريخ الكورية الشمالية وموقع الصواريخ بعيدة المدى.

المصدر: وست بالم بيتش، فلوريدا – وكالات