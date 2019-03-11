اليمن.. كشف 8 سجون سرية لميليشيات الحوثي في الجوف

كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف، الأحد، عن تفاصيل عدد من السجون والمعتقلات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الانقلابية فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

وقال مكتب حقوق الإنسان في بيان، إن هناك ثمانية سجون تستخدمها ميليشيات الحوثي الانقلابية يتم فيها ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وتفشي القاذورات والأمراض في تلك السجون.

وأفاد البيان “أن السجون تتوزع في سبع مديريات، وهي “المتون” و”المطمة” و “برط” و “الحميدات” و”خراب المراشي” و “الزاهر”، حيث استخدم الحوثيون المدارس ومباني حكومية خدمية تم تحويلها إلى سجون سرية لاختطاف معارضين”.

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وذكر البيان “أن هناك المزيد من السجون والمعتقلات الإضافية، التي ما زالت فرق الرصد في صدد البحث عنها وتوثيقها وسيتم نشرها لاحقا”.

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم