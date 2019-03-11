رئيس نيسان المقال يسعى لحضور اجتماع مجلس الإدارة

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يسعى رئيس شركة نيسان المقال، كارلوس غصن، إلى الحصول على إذن من محكمة طوكيو الجزئية لحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة هذا الأسبوع، وفق ما قال شخص مطلع على الأمر الاثنين.

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الاثنين ما إذا كانت ستعطيه إذناً، وفق صحيفة يوميوري.

وسيمثل حضور غصن الاجتماع الثلاثاء أول لقاء له مع زملائه منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما تخطط شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز لعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارتها لبحث قضايا مرتبطة بتحالفها، في خطوة نحو دمج العمليات، وفق ما ذكر تلفزيون طوكيو الأحد.

وأطلق سراح غصن، في 6 آذار/مارس، بعد أن دفع كفالة قدرها مليار ين (8.9 مليون دولار)، بعد أن ظل محتجزاً لأكثر من 100 يوم في زنزانة صغيرة ليس بها تدفئة بمركز الاحتجاز في طوكيو.

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واعتقل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

وينفي الرئيس السابق لشركة نيسان ارتكاب أي مخالفة. وإذا دِين فقد يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

المصدر: طوكيو – رويترز