بعد الكارثة.. إثيوبيا توقف استخدام بوينغ 737 ماكس 8

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 مارس 2019 10:09 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت شركة الخطوط الإثيوبية، الاثنين، أنها أوقفت استخدام طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، بعد كارثة تحطم طائرة من الطراز نفسه، الأحد، ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.

وقالت الشركة المملوكة من الدولة في بيان على تويتر: “في أعقاب الحادث المأسوي الذي تعرضت له الرحلة إي تي 302… قررت الخطوط الإثيوبية وقف استخدام جميع طائراتها من طراز بي-737-8 ماكس، اعتباراً من الأمس، العاشر من آذار/مارس، حتى إشعار آخر”.

وأضافت الشركة، التي تُعد أكبر ناقل جوي في إفريقيا، أنه “على الرغم من أننا لا نعلم حتى الآن سبب الحادث، قررنا وقف أسطول تلك الطائرات بالتحديد، وذلك في إجراء احترازي”.

وتحطمت الطائرة، الأحد، بعد ست دقائق على إقلاعها من أديس أبابا متجهة إلى نيروبي، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها الـ149 وأفراد طاقمها الثمانية.

كما أفادت الخطوط الإثيوبية أن الطائرة أقلعت الساعة 8.38 صباحاً (06.38 بتوقيت غرينتش) من مطار بولي الدولي و”فُقد الاتصال” بها بعد ست دقائق قرب بلدة بيشوفتو، الواقعة على بعد 60 كلم جنوب شرقي أديس أبابا.

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ومن بين الضحايا سياح ورجال أعمال وموظفون في الأمم المتحدة.

وأعلن البرلمان الإثيوبي، الاثنين، يوم حداد وطني، فيما بدأت هويات الضحايا تتكشف.

وتُعد طائرة “بوينغ 737 ماكس” من أحدث طائرات الركاب في العالم وأكثرها تطوراً. لكن الشركة تعرضت لانتقادات عدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017.

المصدر: أديس أبابا – فرانس برس