كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الباكستاني: علاقاتنا مع أمريكا ستتخذ منعطفا جديدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الباكستانى، شاه محمود قريشى، أن العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة سوف تتخذ "منعطفًا جديدًا"، بسبب دورها المحوري فى مبادرات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، وفقا لما ذكرته صحيفة "داون".

كان يخاطب مجموعة من المدعوين من وسائل الإعلام وأنصار من دائرته الانتخابية في دار ملتان للشاي في لاهور، باكستان.

وقال "قريشي"، يوم أمس الأحد، للحاضرين، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان تمر بفترة عصيبة، لأنه تم إدراج البلاد رسميًا في "القائمة الرمادية" لقوة العمل المعنية بالإجراءات المالية لفشلها في العمل ضد تمويل الإرهاب على أراضيها.

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ونقل تقرير لوسائل الإعلام عن "قريشي"، قوله: "لقد وضعت الولايات المتحدة باكستان في القائمة الرمادية لقوة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وبالتالي فإن علاقتها بإسلام أباد لم تكن على ما يرام".

وأضاف، "أن الحرب مستمرة منذ فترة طويلة في أفغانستان، وكان من المعتاد القول إن الإرهابيين القادمين من باكستان ينفذون أنشطة إرهابية في بلادهم".

وأوضح "قريشي": "لكن بسبب نجاح علاقاتنا في السياسة الخارجية بين البلدين تتحسن العقات".

وأكد "قريشي"، الذي عزا دور "التحول الجديد" المحتمل لدور أمته في الكواليس، "أن علاقاتنا مع الولايات المتحدة ستتخذ منعطفًا جديدًا. محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان جارية في الدوحة ومن المتوقع تحقيق نتائج إيجابية".