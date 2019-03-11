كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تعزي فى ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن تعازيها للإثيوبيين فى تحطم طائرة ركاب محلية، أسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته وزارة الخارجية إن الحكومة تعرب عن مواساتها العميقة وتعازيها لحكومة وشعب إثيوبيا، كما نعت الركاب الأجانب الذين لقوا حتفهم فى الحادثة.

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وأوضحت الوزارة أن الحكومة تأمل فى أن تتغلب كل العائلات الثكلى والشعب الإثيوبى على الصدمة والحزن من الحادث فى وقت مبكر. يذكر أن الطائرة الإثيوبية تحطمت بعد دقائق من إقلاعها حيث كانت فى طريقها إلى نيروبى فى كينيا أمس الأحد.