كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية تنفي أنباء قصف سلاح الجو الروسي لمنطقة إدلب في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 11مارس، الأنباء التي زعمت قيام سلاح الجو الروسي بقصف لمنطقة إدلب السورية.

ووفقا للوزارة فإن الأنباء المتناقلة عبر وسائل الإعلام الروسية حول استهداف القوات الجوية الروسية لأهداف محددة في محافظة إدلب السورية لا تطابق الواقع.

وجاء في بيان الدفاع الروسية "لم توجه القوات الجوية الروسية أي ضربات على أهداف في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

Advertisements

وكانت صحيفة روسية قد نقلت عن "مصادر عسكرية" أن الطيران الروسي قصف مواقع للمتطرفين في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأفادت الصحيفة أن سبب الهجمات كان انتهاك نظام وقف إطلاق النار من قبل المسلحين في المنطقة.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قد اتفقا في أيلول/سبتمبر من عام 2018 في سوتشي حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، تحت إشراف الدوريات المتنقلة التركية ووحدات الشرطة العسكرية الروسية.