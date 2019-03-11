كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استشهد صباح اليوم الاثنين، الشاب الفلسطينى بسام سامى عثمان صافى (22عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها فى 22 فبراير الماضى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة صباح اليوم الاثنين، استشهاد الشاب متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل نحو أسبوعين بمسيرات العودة وكسر الحصار.

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وكان الشاب الفلسطينى قد أصيب بقنبلة غاز برأسه بشكل مباشر ما أدى لإصابته بجروح بالغة الخطورة أدت إلى استشهاد صباح اليوم.