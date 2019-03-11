كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا ترصد 17 طائرة تجسس أجنبية بالقرب من الحدود خلال الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت روسيا 17 طائرة استطلاع أجنبية بالقرب من حدودها، وفقا لما نشرته صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية الرسمية، اليوم الاثنين.

وأفادت الأنباء، أن الطائرات الروسية انطلقت ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي لاعتراض الطائرات الأجنبية ومنعها من العبور إلى المجال الجوي الروسي.

وبينت هذه الصحيفة، أنه لم يكن هناك أي أضرار، وقالت، إن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها طائرات عسكرية روسية بتفتيش طائرات تجسس أجنبية، وتقوم بنشاطات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية.

ولفتت إلى أنه في الأسبوع الماضي، تم رصد 18 طائرة استطلاع أجنبية بالقرب من حدود البلاد.